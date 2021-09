God of War: leak della versione PC?

Con il passare del tempo, le case di sviluppo di videogiochi sembrano sempre più propense a rilasciare i loro titoli (anche in leggero ritardo) su PC. Si pensi ad esempio ad alcune delle software house first party di Sony che, una volta ottenuto il successo con un loro titolo su PlayStation, si mettono al lavoro per dare vita ad un porting per PC, come accaduto per Horizon Zero Dawn. Ad oggi pare che un leaker abbia mostrato alcuni di questi titoli, i quali, con ogni probabilità, potrebbero arrivare prima o poi su PC, come God of War ad esempio, ma non solo.

La voce si è venuta a creare grazie ad un post sul blog dello sviluppatore Ighor July, il quale ha affermato di essere in grado di accedere al database del servizio streaming Nvidia GeForce Now, che permette di riprodurre videogiochi su PC. All’interno del database, però, July ha scovato una serie di titoli di videogiochi, più o meno conosciuti. Tra questi figura God of War del 2018, insieme ad altri titoli esclusive di Sony, come Horizon: Forbidden West, Returnal, Demon’s Souls e Gran Turismo 7.

Il database (visionabile a questo link) conterrebbe, perciò, nomi di titoli videoludici che, al momento, non hanno previsto lo sviluppo di un porting per PC, sebbene Sony sembra sempre più convinta a condividere le sue esclusive di prima parte con gli utenti che giocano da PC. Ovviamente, trattandosi di un leak, nulla di tutto ciò può considerarsi un’informazione ufficiale.

Badate bene che il portale GeForce, tra l’altro, è stato fondamentale nello sviluppo di titoli per i lavoratori costretti ad utilizzare le modalità di smart-working previste a causa della situazione pandemica che ci siamo ritrovati a vivere. I titoli elencati nel database, pertanto, potrebbero anche trattarsi di “segnaposto“, atti ad occupare delle celle per progetti non ancora annunciati. L’unica opera plausibile a cui ci sentiamo di dare il beneficio del dubbio in relazione ad un’ipotetica versione PC, è proprio God of War, del quale si è anche in possesso di un riferimento diretto a Steam nell’elenco.

Tuttavia rimanete aggiornati, in quanto noi di GamesVillage vi terremo informati in merito a possibili sviluppi della vicenda, anche in riferimento al nuovissimo God of War: Ragnarok, appena mostrato in un trailer durante il PlayStation Showcase.