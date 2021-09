Cruis’n Blast è finalmente disponibile per Nintendo Switch

Cruis’n Blast, il gioco arcade di grande successo che è stato originariamente lanciato nel 2017 è finalmente disponibile per le console Nintendo Switch. Il gioco per Nintendo Switch presenta un totale di 29 emozionanti tracciati, inclusi tutti e cinque i brani preferiti dai fan della versione arcade del gioco (Death Valley, Londra, Madagascar, Rio de Janeiro e Singapore), oltre a 23 veicoli aggiornabili – dalle super car con licenza agli unicorni. Il gioco supporta fino a quattro giocatori sulla stessa console o su console separate tramite la riproduzione locale.

La serie Cruis’n una volta era vista come il tentativo di Nintendo di entrare nel redditizio mercato dei racer arcade, un tempo dominato da titoli come Ridge Racer, Out Run e Daytona USA . Lanciato nelle sale giochi nel 1994, Cruis’n USA, il primo capitolo della serie, doveva essere una vetrina per la potenza del Nintendo 64 ed è stato un successo commerciale, ma la versione casalinga ha finito per essere una delusione quando è arrivato due anni dopo .L’originale Cruis’n USA è stato sviluppato dal leggendario Eugene Jarvis per Midway Games, con il progetto che era una joint venture tra Williams (proprietario di Midway) e Nintendo. Cruis’n Blast è sviluppato da Raw Thrills, la società arcade Jarvis fondata nel 2001, su licenza di Nintendo. Ciò non ha impedito al gioco di generare numerosi sequel, il più recente dei quali è arrivato nelle sale giochi nel 2017. Di seguito una panoramica di Cruis’n Blast tramite il sito ufficiale di Nintendo:

Cruis’n è tornato!

Il successo arcade Cruis’n Blast sta arrivando a tutta velocità su Nintendo Switch! Fatti strada attraverso quasi 30 tracce esagerate. Afferra il volante di 23 auto personalizzate, dalle super car con licenza ai monster truck e agli unicorni! Fino a quattro giocatori possono gareggiare insieme, quindi scegli il tuo veicolo preferito e mettiti in viaggio!