Reverse Collapse Code Name Bakery: rimandato al 2022

MICAteam di Sunborn Games Technology e l’editore X.D. Network sono ormai al lavoro sul videogioco tattico a turni da molto tempo, ovvero Reverse Collapse: Code Name Bakery. Basti pensare che il primissimo trailer a riguardo risale al lontano 2019, mentre l’ultimo di cui siamo a disposizione è stato pubblicato lo scorso maggio. Ad oggi, purtroppo, sappiamo con certezza che, nonostante il lungo e duro lavoro che c’è stato fino ad oggi, l’editore e la software house non sono ancora pronte a far vedere la luce alla loro opera.

Originariamente previsto per il rilascio nel 2021, Reverse Collapse Code Name Bakery è stato rimandato all’anno prossimo. Queste sono state le parole dello sviluppatore tramite la piattaforma di Steam:

Il primissimo trailer del titolo è stato rilasciato ormai più di due anni fa (2019) e, da allora, non abbiamo mai smesso di lavorare, anzi. Ci siamo dedicati a questo gioco che è una versione remaster del nostro primo gioco, Code Name: Bakery Girl, del 2013. Questa remastered, quindi, rappresenta un qualcosa di speciale e di significativo per noi. Questa risulta per noi anche un’opportunità per compensare le nostre carenze in qualità di sviluppatori amatoriali di videogiochi. Per questo motivo, il nostro team vuole dare il meglio per infondere alla sceneggiatura delle trame, una grafica, dei personaggi, livelli e meccaniche quanto più elaborati possibile. Speriamo che il prodotto finale possa essere all’altezza del nostro primo titolo.



In merito ai miglioramenti apportati alla versione rimasterizzata di Code Name: Bakery Girl, il team di sviluppo si è così espresso:

Oltre agli aggiornamenti visivi e all’ottimizzazione, nello sviluppo di questa versione sono emerse molte idee interessanti, alcune delle quali hanno già debuttato durante i live streaming e le demo offline, mentre altre questioni sono ancora nel bel mezzo del processo di QA e di ottimizzazione. Per questo motivo, abbiamo preso la decisione di posticipare l’uscita di Reverse Collapse al 2022, in modo che il team possa continuare a lavorarci finché non ci sentiremo pienamente soddisfatti del lavoro.

Reverse Collapse: Code Name Bakery uscirà nel 2022 in seguito ad un posticipo e approderà su PC (via Steam), su Nintendo Switch e sui dispositivi mobile iOS e Android.