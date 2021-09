Star Fox Zero: arriverà anche su Switch?

Dopo il mediocre lancio su Nintendo WiiU di Star Fox Zero, la Grande N (si mormorava) pareva aver abbandonato il franchise, con tutto il dispiacere dei fan. In una recente intervista al CEO di Platinum Games, però, questi pare aver espresso il suo desiderio di riportare in auge alcuni vecchi titoli che risulterebbero strettamente “ancorati” alle loro piattaforme di lancio.

Atsushi Inaba, il capoccia di Platinum Games, a questo proposito, sarebbe interessato a riproporre su Nintendo Switch Star Fox Zero proprio per questo motivo, uscito nel 2016 e scarso successo commerciale per l’azienda nipponica, in quanto riuscì a vendere per un totale addirittura inferiore alle 500 mila unità:

É un peccato che le persone non siano in grado di giocare a titoli del passato, in quanto attaccati alle loro console di lancio. Quindi vi dico che mi farebbe piacere riportare a galla alcuni di questi vecchi videogiochi sulle console di nuova generazione.



Chiaramente, l’interesse di Inaba da solo non basta. Per poter dare il via ad un progetto del genere, ci vuole necessariamente l’ok da parte di Nintendo:

La cosa importante da ricordare è che, poiché si tratta di una IP di Nintendo, le idee devono essere approvate da Miyamoto-san. Dobbiamo avere rispetto per ciò che Miyamoto-san vuole fare.

Star Fox Zero, ricordiamo, è attualmente disponibile per Nintendo WiiU e, all’epoca del suo lancio, ricevette critiche controverse a causa dell’imprecisione dei suoi comandi, un qualcosa che potrebbe essere tranquillamente riequilibrato in occasione di una versione su Nintendo Switch.