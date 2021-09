YouTubers Life 2 includerà veri influencer

YouTubers Life 2 di Raiser Games e UPLAY Online si è mostrato in un trailer d’annuncio qualche mese fa, il quale aveva mostrato qualche nuovo aspetto del titolo in questione. Il gioco è il sequel diretto del simulatore uscito nel 2017, in cui il giocatore impersonava un influencer durante la lunga e faticosa scalata verso la fama e le visualizzazioni.

Il titolo ricevette un’accoglienza davvero calorosa, procurando più di 12 milioni di dollari di entrate alla software house. Le novità, invece, in cui imbatteremo in YouTubers Life 2 saranno prevalentemente costituite dalla presenza di influencer tratti dalla realtà, i quali si ritroveranno ad avere il loro alter-ego virtuale all’interno del simulatore in questione.

In totale, durante la campagna, i giocatori si ritroveranno davanti a circa 10 YouTubers celebri in tutto il mondo, i quali si comporteranno da “guardiani“. In qualità di guardiani, questi affideranno al giocatore alcune side-quest e gli assegneranno sfide speciali che aiuteranno il giocatore a scoprire meglio il mondo di YouTube.

In particolare, il cast di YouTubers che faranno la loro apparizione nel videogioco di Raiser Games e UPLAY Online, sono i seguenti:

PewDiePie

Crainer

LaurenzSide

Rubius

Paluten

InoxTag

WillyRex

GermanLetsPlay

Vegetta777

xFaRgAnx

Gli utenti del simulatore, che giocheranno su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch, si cimenteranno in missioni volte a creare dei contenuti per tre differenti applicazioni, ognuna delle quali è basata su piattaforme digitali realmente esistenti: NewTube (YouTube), Glitch (Twitch) e Instalife (Instagram). In riferimento a YouTubers Life 2, il direttore del marketing a Raiser Games, ovvero Sergio de Benito, si è espresso come segue: