Dragon Ball Xenoverse 2: il nuovo trailer mostra Gogeta di Dragon Ball Super

Bandai Namco ha preparato un nuovo trailer per mostrare Gogeta (DB Super) in Dragon Ball Xenoverse 2. Il personaggio si unirà al gioco questo autunno: Gogeta (DB Super) sarà incluso nel DLC Jiren Full Power. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale qui. Come mostrato alla fine del video, sembra che potremmo avere un altro personaggio.

A marzo, Bandai Namco ha reso disponibile il Legendary Pack 1 per Dragon Ball Xenoverse 2, che è stato evidenziato dai personaggi giocabili Toppo God of Destruction e Pikkon. Conteneva anche due nuove missioni con il Tournament of Power Saga e Other World Saga, tre nuovi costumi e accessori tra cui i vestiti di Bardack e Gine, quattro nuove Parallel Quest, cinque nuove Super Souls, sei mosse aggiuntive e 15 nuove illustrazioni. Bandai Namco ha fornito un enorme supporto per Dragon Ball Xenoverse 2 nel corso degli anni con aggiornamenti gratuiti e DLC a pagamento. Il gioco non ha mostrato alcun segno di rallentamento nonostante sia in circolazione da quasi cinque anni. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

Dragon Ball Xenoverse 2 offre ai giocatori l’esperienza di gioco definitiva di Dragon Ball! Sviluppa il tuo guerriero, crea l’avatar perfetto, allenati per apprendere nuove abilità e aiuta a combattere nuovi nemici per ripristinare la storia originale della serie Dragon Ball. Unisciti a 300 giocatori da tutto il mondo nella nuova città hub di Conton e combatti con o contro di loro.



Rivivete la storia di Dragon Ball viaggiando nel tempo e proteggendo i momenti storici nell’universo del gioco

Le immagini di nuova generazione danno vita all’esperienza anime

Nuovi personaggi e combattimenti contro i boss

Una nuovissima città hub 7 volte più grande del gioco originale con 300 giocatori online contemporaneamente

Sistema di creazione del personaggio più approfondito e regolazioni di battaglia

Supporto post lancio per un anno

Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch, mobile, Xbox One, PlayStation 5,PC, Google Stadia.