Alan Wake Remastered: ecco le prestazioni per ogni piattaforma

Dopo l’annuncio (un po’ telefonato) di Alan Wake Remastered durante il PlayStation Showcase 2021, abbiamo appreso che l’opera di Remedy dal taglio cinematico approderà sulle console last e current-gen a partire dagli inizi del mese prossimo. La versione rimasterizzata del titolo di Remedy Entertainment del 2010, offrirà varie migliorie tecniche e grafiche, come il miglioramento dell’illuminazione, effetti più realistici per quanto riguarda le texture e i modelli dei personaggi.

Tante belle notizie e nuove interessanti aggiunte ma, di contro, Remedy Entertainment ci fa sapere che in Alan Wake Remastered non saranno supportati gli effetti di ray-tracing e la funzionalità HDR non verrà implementata. Queste notizie sono venute alla luce grazie al nuovo FAQ indetto dallo sviluppatore del titolo:

Poiché si tratta di una remastered basata sulle tecnologie e il motore implementati nello sviluppo del titolo originale, l’aggiunta del supporto ray-tracing/HDR l’abbiamo considerata una perdita di tempo. Ciò avrebbe solamente sottratto risorse e probabili criticità. Sono fiducioso che il gioco sia fantastico anche senza queste implementazioni.



Per quanto riguarda, invece, il versante delle prestazioni, Remedy Entertainment si è espressa relativamente alla risoluzione interna e a quella dell’output, che è la risoluzione tramite l’upscaling temporale. In breve, le versioni di Alan Wake Remastered di più nuova generazione (quindi su Xbox Series X/S e PlayStation 5), si avrà una risoluzione interna di 1440p e in uscita di 2160p (4K). Alan Wake, in aggiunta, supporterà anche gli aggiornamenti dalla precedente alla nuova generazione gratuitamente. La versione PS5 supporterà, per concludere, anche le funzionalità del Dual Sense.

Ricordiamo che il titolo rimasterizzato dell’originale del 2010, uscirà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC il 5 ottobre 2021, ovvero tra tre settimane circa! Di seguito, troverete il trailer mostrato in occasione del PlayStation Showcase 2021 di giovedì scorso.