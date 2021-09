Borderlands 3: Danny DeVito doveva essere Typhon DeLeon

Borderlands 3, il terzo capitolo della saga RPG e sparatutto in prima persona si è recentemente reso protagonista di una notizia interessante che riguarda il cast di protagonisti che figura nell’opera di Gearbox Software e 2K Games (in cui ultimamente è stato reso disponibile il cross-play).

La notizia pare riguardi una star cinematografica che avrebbe sfiorato l’occasione di apparire in Borderlands 3 nel ruolo di Typhon DeLeon: stiamo parlando di Danny DeVito. A confermarlo è stato il CEO di Gearbox, ovvero Randy Pitchford, il quale ha affermato che uno dei personaggi del titolo, era stato creato ad immagine e somiglianza dell’attore DeVito, con l’intenzione di sceglierlo per il suo doppiaggio ma, purtroppo, le cose pare non siano andate come previsto.

Typhon DeLeon, per chi non ricordasse, è un personaggio non giocabile che si presentava come il primo cacciatore della Cripta, dopo essere partito per raggiungere ed aiutare la sua famiglia. Sebbene la notizia in questione non fosse nota al grande pubblico che ha seguito e giocato il terzo capitolo di Borderlands con affetto, molti avevano già notato la somiglianza di DeLeon con DeVito. Tuttavia, Gearbox non ne aveva mai dato conferma, almeno fino ad oggi.

Apparentemente, sembra che Pitchford, un giorno, abbia incontrato casualmente DeVito, il quale espresse il suo desiderio di ricoprire il ruolo di uno dei personaggi ideati da Gearbox. Così, mentre il team di sviluppo ideava la struttura corporea del personaggio, questi immaginavano che Typhon si trovasse a metà tra l’eroico e la realtà. Proprio per questo riuscirono ad implementare (solo per quanto riguarda l’aspetto fisico) l’attore Danny DeVito.

Alla fine, nella fase della scelta del doppiatore di Typhon, DeVito venne preso in considerazione, sebbene le doti attoriali di Mike Cosner erano davvero degne di nota, al quale poi venne affidato ufficialmente il ruolo di Typhon DeLeon.

I got introduced to Danny DeVito during my time there and we went back to his trailer and were talking shop by his trailer between shots. We talked about entertainment and videogames and he said he would love to do a character in one of our games.

