Dying Light 2 Stay Human: rimandato ancora una volta il titolo

Arrivano delle spiacevoli notizie per tutti coloro che aspettavano con forte trepidazione Dying Light 2 Stay Human a dicembre per PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Techland, attraverso un comunicato stampa ha recentemente annunciato il rinvio dell’opera, di conseguenza il prodotto videoludico non uscirà più a fine 2021.

Fortunatamente, non dovremo aspettare troppo per mettere le mani su Dying Light 2 Stay Human, dato che il titolo uscirà nella giornata del 4 febbraio 2022. Ecco il comunicato completo di Techland in merito al rinvio dell’opera videoludica: