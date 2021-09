Dying Light 2 Stay Human: ecco il nuovo audiolibro

Techland ha pubblicato il nuovo audioracconto della serie Audio Stories from the Dying City. L’audiolibro “Antigone” offre ai giocatori una storia d’amore ambientata in un mondo post-apocalittico. Questa volta Techland invita tutti gli appassionati di questo genere di storie ad ascoltare le parole di un’anziana signora che, dopo aver incontrato una giovane coppia di abitanti di The City, offre loro un alloggio. Nel corso di una lunga notte racconterà ai giovani una storia ormai dimenticata, che risale agli inizi della pandemia.

In un luogo come The City, dove l’amore viene messo alla prova più dura — la morte, certe persone riescono ancora a trovare un modo per superare tutte le sfide che le attendono. Come? Ascolta “Antigone”, il nostro secondo audioracconto, per scoprirlo. L’audioracconto “Antigone” è la seconda storia di una serie di leggende urbane. A breve Techland presenterà altri racconti simili ambientati nel mondo di Dying Light 2 Stay Human, non solo in formato audio.

Dying Light 2 Stay Human uscirà per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.