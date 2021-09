Creare un gioco: le figure professionali dietro la nascita di un videogame

Oggi molti giovani desiderano far parte dell’industria dei videogiochi, per due motivi: per unire la propria passione al divertimento e per lavorare in un ambiente stimolante e in continuo cambiamento. In realtà dietro allo sviluppo di un videogame si trova un processo molto complicato, fatto di step avanzati, che non può essere affrontato senza possedere delle competenze specifiche. È dunque il caso di approfondire queste ultime e la genesi di un software di questo tipo.

Il processo che porta alla creazione di un videogame

Per prima cosa, come ogni altro progetto, alla base dello sviluppo di un videogioco deve trovarsi un’idea, possibilmente originale (ma non è detto che debba esserlo). Poi si passa allo sviluppo della narrazione o della trama, se quest’ultima è prevista, e alla definizione degli aspetti tecnici. Questi ultimi sono ovviamente i più complessi, come nel caso della scelta di un motore grafico (engine), sul quale dovrà essere sviluppato il videogioco. Da lì il processo è interamente fatto di coding, di test, di build, e di correzione delle strategie in corso d’opera.

Naturalmente è importantissima la fase di graphic design, sia per quel che riguarda gli ambienti, sia per le animazioni e via discorrendo. Arrivata ad un certo punto, la software house inizia a produrre delle versioni di prova (come la Alpha e le varie Beta), soprattutto per testare come si comporta il videogioco quando viene “messo alla prova”. In questa fase risulta determinante il supporto degli utenti stessi, specialmente dei cosiddetti beta tester, ovvero i giocatori che per professione sviscerano un videogame per rilevare i bug prima del suo lancio ufficiale sul mercato. Ad ogni modo, non si finisce mai di lavorare ad un videogioco: anche dopo il lancio, gli sviluppatori si impegnano per lanciare tutti gli update e i DLC necessari per mantenere viva la propria creatura.

Le figure richieste nello sviluppo di un videogioco

Sono tantissime le figure coinvolte durante lo sviluppo di un videogioco, a partire dai programmatori, fino ad arrivare ai grafici, agli sceneggiatori e ai già citati beta tester. Il developer rappresenta una delle figure in assoluto più importanti, in quanto si occupa della stesura del codice e del suo funzionamento. Competenze oggi acquisibili anche online attraverso percorsi per imparare a programmare, come quello per diventare sviluppatore web creato da Epicode, ad esempio, che permettono di apprendere tutte le nozioni necessarie e i linguaggi. Volendo scoprire un piccolo approfondimento sulle altre figure professionali, è giusto iniziare dal direttore creativo, ovvero da colui che si occupa dello storyboard, del plot narrativo, e della definizione dei caratteri dei personaggi. Altrettanto importanti sono i 3D modeler, l’animator a cui spetta il compito di creare le animazioni di tutti gli elementi presenti nel videogioco, talvolta avvalendosi di sistemi come il motion capture, il texture artist, l’audio director e le figure legate al marketing.