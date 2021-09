Shin Megami Tensei V: il nuovo video ci mostra Hua Po

Ed ecco che ATLUS, anche oggi, ci dà la nostra dose quotidiana di Shin Megami Tensei V con un nuovo video. Sul suo canale YouTube ufficiale, ATLUS ci mostra un nuovo demone. Quest’ultimi, come abbiamo visto, affiancheranno il protagonista nella sua forma “Nahobino” in questa avventura.

Dopo l’eleganza di Danu e la forza possente di Jikokuten oggi vediamo Hua Po, spirito ormai conosciuto dai fan della saga. Hua Po non è l’incarnazione di generali o divinità ma bensì è uno spirito, uno spirito presente nel folklore Cinese. Si dice che Hua Po siano degli spiriti nati da anime umane, formandosi nei pressi degli alberi dove decido di terminare la loro vita. Si presentano a noi come spiriti dalle fattezze femminili e vestite di bianco, non possono parlare ma possono emettere i suoni della foresta.

Nel video vediamo sia un personaggio abbastanza dispettoso, e infatti ci viene mostrato anche per la prima volta come si comporta un demone quando non è soddisfatto del nostro patto.

Vi ricordiamo che Shin Megami Tensei V uscirà dal 12 novembre, un giorno dopo l’uscita nipponica in esclusiva su Nintendo Switch