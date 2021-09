Evil Genius 2 World Domination: arriva il DLC con Portal

Da oggi 14 settembre sono disponibili due nuovi DLC gratuiti di Evil Genius 2 World Domination: si tratta del Mechanical Minions Pack e del Portal Pack, che porta l’universo dell’opera di Valve nello strategico di Rebellion.

Questa la descrizione dei due nuovi contenuti:

Grazie a una partnership con Aperture Science, ora è possibile collegare tra loro aree lontane del Covo usando dei portali! Questi portali altamente avanzati hanno dimostrato di essere completamente sicuri e forniscono un’utile scorciatoia per chiunque li attraversi. Inoltre, c’è un’aggiunta eccitante e completamente nuova per tutti i Covi: la Torretta autonoma, che aprirà il fuoco su visitatori indesiderati e disertori!

Incluso nel Pack Portal:

– Nuovo tipo di stanza (Camera dei test)

– 4 nuove trappole (Gel di propulsione, Gel di repulsione, “La torta è una bugia”, Pannello scientifico multiuso Aperture Science)

– 4 nuovi oggetti Loot (Portale arancione, Portale blu, Cubo da compagnia, Torta reale)

– 3 nuovi oggetti del covo (torretta, telecamera di sicurezza, porta della camera dei test)

– Nuovi oggetti decorativi

– Obiettivi delle storie secondarie

I Minion meccanici sono la scelta più affidabile – puoi reclutarli direttamente dalle tue catene di montaggio, e sono liberi da problemi inerenti alle loro controparti umane come “ideali”, “scrupoli” e “morale”. Senza il bisogno di cibo o di uno stipendio, capiscono veramente cosa significa essere solo un ingranaggio della macchina!

Incluso nel Mechanical Minions Pack:

– 2 Nuovi tipi di minion (The Work-O-Tron + The GuardBot 2.0)

– 3 Nuovi oggetti del covo (Linea di assemblaggio Work-O-Tron, Linea di assemblaggio GuardBot 2.0, Stazione di ricarica robot)

– Obiettivi della storia secondaria

Già disponibile su PC, ricordiamo che Evil Genius 2 World Domination è in arrivo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, and Xbox Series X/S il quarto trimestre del 2021. Qui sotto potete vedere il filmato dei due DLC.