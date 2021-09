Honey I Joined a Cult: da oggi in accesso anticipato

Honey I Joined a Cult, titolo sviluppato da Sole Survivor Games, sulla falsariga di Prison Architect, ma dove si gestisce un culto, arriva oggi su PC (Steam) in fase di accesso anticipato.

Visto anche al Future Games Show di agosto, nel blocco dedicato a Team 17, arriva anche con una roadmap, che potete vedere qui sotto e mostra le feature principali, gli update e i miglioramenti.

Per questo il publisher britannico ha pubblicato anche il trailer per il lancio, che potete vedere qui sotto.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina Steam:

È ora di impegnarsi per raggiungere il supremo obiettivo dell’esistenza umana: l’illuminazione, la fede e… i soldi. Un sacco di soldi.

In Honey, I Joined a Cult dovrai costruire e ampliare la tua base, gestire cultisti e risorse, e aumentare fede, fondi e seguaci.

Costruisci la base

A ogni setta rispettabile serve una sede dall’arredamento curato. Posiziona, progetta e decora le stanze per fare felici i tuoi fedeli. Le opzioni sono tante e includono ogni genere di meraviglia e stramberia, ciascuna con uno scopo preciso. Macchine della verità, camere per sedute spiritiche, terme energetiche… La scelta non manca!

Culto su misura

Una setta si distingue a partire dal nome. Sceglilo con attenzione e ricorda di trovarne uno altrettanto accattivante per la guida spirituale, la figura divina da adorare, la sala delle cerimonie e i seguaci stessi! Personalizza ogni aspetto, inclusi:- Un simbolo inconfondibile

– Una bizzarra uniforme per fare colpo sui curiosi

– Un copricapo sgargiante per far schiattare di invidia le altre sette

– Una reliquia astrusa da adorare

Cura la tua setta

Non trascurare le esigenze delle anime del tuo gregge. Dovrai assicurarti che non soffrano la fame o la sete, e che si divertano un mondo! Se vuoi trasformarli nei migliori fanatici del pianeta, impara a coccolarne il fisico e la mente.

Gestisci la setta

Distinguersi nell’abbigliamento non basta, la tua setta deve essere efficiente come una spirale da ipnosi ben oliata. Pianifica le giornate dei seguaci, falli salire di livello e gestisci la somministrazione di viveri e la manutenzione. Assegna compiti suddividendoli per priorità… L’organizzazione è fondamentale!

Espandi la setta

Sfrutta il carisma per fare proseliti. Ti forniranno risorse utili, e prima o poi scaleranno i ranghi per diventare membri a tutti gli effetti. I seguaci scontenti ti abbandoneranno, e non devi permetterlo!

Guida la setta

Anche il leader spirituale avanzerà richieste. Che si tratti di reclutare determinati seguaci o di allestire qualche stanza in particolare, cerca di assolverle. Altrimenti il morale ne risentirà, e con esso l’efficacia dei sermoni.

Missioni di culto

I membri possono essere inviati in missione nella città più vicina. Che sia per ottenere risorse, sbloccare tecnologie o accontentare il capo della setta, c’è una stanza apposita per pianificare il tutto!