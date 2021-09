Alfred Hitchcock’s Vertigo: annunciata la data d’uscita per PC

Uno dei titoli che aveva spiccato durante il Guerrilla Collective di Giugno è stato sicuramente Alfred Hitchcock’s Vertigo, l’opera è una nuova avventura firmata Microids, in sviluppo da Pendulo Studios. Vertigo è ispirato dal film di Alfred Hitchcock del 1958 (con il titolo “La donna che visse due volte”, qui in Italia), tratto a sua volta dal romanzo omonimo scritto da Thomas Narcejac e Pierre Boileau.

Il gioco è stato annunciato per PC su piattaforma Steam il 16 Dicembre.

Vediamo un po’ di cosa parla:

Lo scrittore Ed Miller è uscito illeso da un incidente d’auto nel Brody Canyon, in California. Anche se nessuno è stato trovato all’interno dell’auto, Ed è sicuro che stesse viaggiando con sua moglie e sua figlia. Traumatizzato da questo evento, inizia a soffrire di forti vertigini. Quando inizierà la terapia, cercherà di scoprire cosa è realmente accaduto in quel tragico giorno.

Il prodotto è stato già annunciato per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, e Nintendo Switch per il 2022