Xbox Game Pass: ecco quali saranno gli altri giochi di settembre

Microsoft ha annunciato i titoli che si andranno ad aggiungere al servizio Xbox Game Pass nella seconda parte di settembre, dopo che Final Fantasy XIII, Surgeon Simulator 2 ed altri sono arrivati ad inizio mese. Si aggiungeranno 13 nuovi giochi, tra cui Flynn Son of Crimson, Aragami 2, Subnautica: Below Zero, Lemnis Gate e SkateBird.

Questa la lista completa, con il giorno d’uscita:

Flynn: Son of Crimson (Cloud, Console e PC) [email protected] – 15 settembre

Disponibile al day one con Xbox Game Pass: Flynn: Son of Crimson è un platform 2D con disegni fatti a mano che porterà i giocatori in un viaggio di scoperta e conflitto. Unisciti a Flynn e al suo mitico compagno Dex per salvare Rosantica dal Flagello. Scopri e padroneggia il potere dell’Energia Cremisi per fermare il malvagio signore Zealock!

I Am Fish (Cloud, Console e PC) [email protected] – 16 settembre

Disponibile al day one con Xbox Game Pass: I Am Fish è un’affascinante avventura basata sulla fisica con protagonisti quattro intrepidi amici pesci, forzatamente separati dalla loro casa in un acquario di un negozio di animali. Nuota, vola, rotola e mastica la tua strada verso l’oceano aperto in un tentativo di libertà e di riunirsi ancora una volta.

SkateBird (Cloud, Console e PC) [email protected] – 16 settembre

Disponibile il primo giorno con Xbox Game Pass: Sei un uccellino solitario che fa skateboard, e il tuo grande amico ha appeso la tavola al chiodo per sempre. Il loro lavoro fa schifo, e ultimamente non sono quasi mai a casa per giocare con te. Tu sistemerai tutto questo – con il potere dello skateboard! Sopra ogni cosa, gli uccelli da skate fanno del loro meglio.

Superliminal (Cloud, Console e PC) [email protected] – 16 settembre

La percezione è la realtà. In questo rompicapo in prima persona, fuggi dal tuo stesso sogno affrontando enigmi impossibili basati sulla prospettiva e sulle illusioni ottiche. Pensa fuori dagli schemi e aspettati l’inaspettato.

Aragami 2 (Cloud, Console e PC) [email protected] – 17 settembre

Disponibile al day one con Xbox Game Pass: Gli Aragami emergono come un clan per difendere se stessi, utilizzando le ombre per avvalersi della loro causa. Aragami 2 porta il franchise a nuovi livelli di stealth e combattimento basato sulle abilità in una narrazione avvincente che può essere vissuta in solitaria o con gli amici come un’avventura stealth-action co-op.

Lost Words: Beyond the Page (Cloud, Console e PC) – 23 settembre

Vincitore di oltre una dozzina di premi, Lost Words è un’avventura narrativa d’atmosfera che si svolge nelle parole del diario personale di una giovane ragazza di nome Izzy. Aprite le pagine ed esplorate la terra fantastica di Estoria, un luogo dove le parole hanno un potere immenso.

Sable (Cloud, Console e PC) [email protected] – 23 settembre

Disponibile al day one con Xbox Game Pass: Imbarcati in un viaggio indimenticabile e guida Sablet attraverso il suo Gliding; un rito di passaggio che la porterà attraverso deserti mozzafiato e antiche meraviglie. Esplora un ricco mondo in hoverbike, risolvi enigmi, scala grandi altezze e conosci gli abitanti. Scopri chi è Sable sotto la maschera.

Subnautica: Below Zero (Cloud, Console e PC) [email protected] – 23 settembre

Tuffati in una gelida avventura subacquea su un pianeta alieno. Ambientato due anni dopo l’originale Subnautica, torna sul pianeta 4546B per scoprire la verità dietro un insabbiamento mortale. Sopravvivi costruendo habitat, strumenti e immergendoti più a fondo in questo accattivante universo.

Tainted Grail: Conquest (PC) [email protected] – 23 settembre

Esplora le mappe in continua evoluzione, combatti con nemici mortali e scopri cosa è successo all’isola maledetta di Avalon in questo unico, infinitamente rigiocabile, ibrido story-driveb tra un Roguelike deck-building e un gioco RPG. Crea le tue combo con centinaia di carte e impara a sopravvivere in un mondo oscuro e spietato, avvolto da una forza misteriosa e mortale nota come wyrdness.

Lemnis Gate (Console e PC) – 28 settembre

Disponibile al day one con Xbox Game Pass: Sfrutta le abilità di potenti agenti in battaglie in 4D, mentre sconvolgi il passato per cambiare il futuro. Lemnis Gate ti libera dai vincoli del tempo per offrire un’esperienza multiplayer incessantemente inventiva e profondamente radicata nel gameplay tattico degli FPS. Sfrutta le complessità illimitate dei viaggi nel tempo e crea il tuo percorso verso la vittoria.

Astria Ascending (Cloud, Console e PC) – 30 settembre

Disponibile al day one con Xbox Game Pass: Esplora un vasto mondo sull’orlo del caos in un JRPG maturo ed emotivo reso in una gloriosa grafica disegnata a mano 4K. Personalizza i tuoi personaggi con una customizzazione estesa e guida gli 8 semidei di Orcanon in battaglia in un gratificante combattimento a turni per proteggere l’Armonia.

Unsighted (Console e PC) [email protected] – 30 settembre

Disponibile al day one con Xbox Game Pass: I pochi androidi rimasti sono a corto di Anima, l’energia che dà la coscienza a tutti i robot. Sta a te, Alma, salvare i tuoi amici dal diventare Unsighted. Esplora le vaste rovine di Arcadia, utilizzando ogni strumento che puoi trovare. Il tempo scorre. Hanno bisogno di te.

Phoenix Point (Console) [email protected] – 1 ottobre

Una minaccia aliena mutante mette a rischio gli ultimi resti dell’umanità su una Terra devastata dal Pandoravirus e tocca al Phoenix Project riprendere il pianeta per l’umanità. Il successo dello strategico a turni Phoenix Point include ottimizzazioni e modifiche progettate appositamente per Xbox One e Xbox Series X|S.