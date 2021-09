Nickelodeon All-Star Brawl: annunciati Ren & Stimpy

Qualche giorno fa vi avevamo mostrato diversi filmati gameplay di Nickelodeon All-Star Brawl, picchiaduro alla Smash Bros. con i personaggi dell’universo, come dice il titolo, Nickelodon. Oggi invece il publisher GameMill Entertainement e gli sviluppatori Ludosity e Fair Play Labs hanno annunciato che Ren & Stimpy entrano a far parte del roster, come personaggio singolo.

Come scritto sulle pagine del PlayStation Blog, per il project manager di Ludosity, Joel Nyström:

“Ren & Stimpy appartengono indubbiamente alla categoria dei personaggi classici. Negli anni ’90 ero un ragazzino e adoravo The Ren & Stimpy Show. A differenza di tanti altri cartoni, erano personaggi nevrotici e provocatori. Li ho amati allora e continuo ad adorarli. Era uno dei pochi spettacoli di Nickelodeon a essere trasmesso in Svezia e spesso lo seguivo dopo la scuola. A quei tempi, se ti perdevi un programma in TV, non c’era la possibilità di registrarlo e rivederlo, quindi cercavo di fare sempre in tempo, e non ero il solo. Probabilmente tutti i colleghi che hanno partecipato allo sviluppo del gioco volevano Ren & Stimpy, quindi è stata una scelta ovvia.”

E continua: “Chi conosce il programma sa che sono due personaggi diversi, con personalità distinte, ma sono anche inseparabili ed è per questo che in Nickelodeon All-Star Brawl si giocano come un singolo personaggio. Volevamo che fossero una coppia. Questo ci consente di eseguire mosse e stili di gioco molto speciali, quindi abbiamo pensato che sarebbe stato interessante esplorare questa opzione.”

Secondo le parole di Matías R Singer, progettista di gioco presso Fair Play Labs, che sta collaborando con il design dei personaggi: “Hanno la capacità di usarsi a vicenda come armi e questo porta in vita l’elemento comico del programma”.

Qui sotto potete vedere il filmato che li annuncia, e vi ricordiamo che Nickelodeon All-Star Brawl arriverà entro questo 2021 su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC.