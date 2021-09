The Wild at Heart: annunciata la data su PS4

Già disponibile su PC e su Xbox One, The Wild at Heart ha ora una data anche per PlayStation 4. Ad agosto gli sviluppatori di Moonlight Kids avevano confermato l’arrivo su PS4 e Nintendo Switch, e da oggi sappiamo il giorno in cui uscirà sulla console Sony: sarà disponibile dal 16 novembre. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere qui sotto.

Pubblicato da Humble Games, è un’avventura con elementi strategici piena di creature magiche guidate da due bambini, Wake e Kirby.

Questa la descrizione di The Wild at Heart:

Un misterioso regno nascosto. Due bambini in fuga dalle difficoltà. Creature magiche e uno strano ordine di guardiani che hanno smarrito la loro strada. Un malvagio stygian imprigionato. Benvenuto nel Deep Woods.

Accumula la tua orda

Raccogli e schiera uno sciame di bizzarri Spriteling; piccole creature magiche da comandare. Rompi oggetti, raccogli bottini, combatti i nemici, costruisci nuovi percorsi e altro ancora!

Esplorare

Un mondo unico e isolato, ricco di lore: boschi, grotte, coste, antichi santuari… The Deep Woods è pieno di enigmi da risolvere e segreti che aspettano di essere scoperti.

Colleziona e crea

Raccogli risorse rare come cristalli magici, rottami, componenti elettrici e altro per costruire nuove strutture, oggetti e potenziamenti!

Battaglia

Affronta animali selvatici e nemici soprannaturali con le abilità uniche del tuo sciame di Spriteling e del tuo fidato aspirapolvere, il Gustbuster!

Cala la notte

“L’oscurità è cattiva!” – Un detto comune tra gli abitanti di Deep Woods, e per una buona ragione. Gli esseri malvagi si nascondono nell’ombra e potresti trovarti a voler stare vicino a un falò fino all’alba