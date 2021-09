My Hero Academia: confermata la data del ritorno del manga

I fan di My Hero Academia sono rimasti molto delusi lo scorso weekend quando il capitolo 326 dell’opera di Koehi Horikoshi, previsto in uscita sul numero di Weekly Shonen Jump del 12 settembre, non è stato pubblicato per via di alcuni problemi di salute dell’autore.

Nonostante tutto però Shueisha aveva informato gli appassionati che non si sarebbe trattato di una pausa lunga, e la conferma è arrivata quasi subito, con un post, condiviso dal team di lavoro che assiste Horikoshi nella serializzazione, che ha confermato che Deku e gli altri aspiranti eroi sono pronti a tornare sulle pagine di Weekly Shonen Jump già a partire dal prossimo 17 settembre.

Dunque nessun problema grave per Horikoshi, che aveva solo bisogno di una meritata pausa. Nel tweet che conferma il ritorno di My Hero Academia inoltre, la squadra di Horikoshi si è sentita in dovere di fare le proprie scuse ai fan per l’attesa imprevista:

“A tutti i nostri lettorivi ringraziamo per leggere e amare My Hero Academia. A causa della salute del creatore, il manga si prenderà una pausa in questo numero. Ci scusiamo con tutti i lettori che lo aspettavano. My Hero Academia è incluso nel sommario di questo numero, ma questo perché non abbiamo potuto cambiarlo in tempo. Ci dispiace molto. Ci aspettiamo che il prossimo capitolo sia parte del numero 42 di Weekly Shonen Jump, che uscirà il 17 settembre. Continuiamo a contare sul vostro supporto alla serie.”

Non è la prima volta che il manga di Kohei Horikoshi va in pausa a causa di alcuni problemi di salute dell’autore: infatti c’era già stato un break nella serializzazione lo scorso aprile. Con l’opera che è entrata nella sua fase finale, i fan si augurano che Horikoshi si prenda tutto il riposo che gli è necessario per concludere la sua iconica serie sugli stessi, altissimi, livelli che ha raggiunto nel corso di questi anni.