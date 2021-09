Berserk: Hakusensha parla del futuro del manga

I fan di Berserk hanno vissuto un momento molto intenso quanto il capitolo 364 del manga, l’ultimo scritto e disegnato da Kentaro Miura prima della sua morte tragica e prematura, ha visto ufficialmente la luce sulle pagine di Young Animal, la rivista sulla quale l’opera è stata serializzata.

Tuttavia c’era un interrogativo che continuava a tormentare gli appassionati: il manga potrà continuare senza il suo creatore, o bisogna considerare questo capitolo 364 come la conclusione di Berserk? Finalmente Hakusensha, l’editore del magazine Young Animal, ha fatto chiarezza con una lunga lettera, condivisa proprio al termine dell’ultimo capitolo del manga:

“Vorremmo cogliere quest’opportunità per ringraziare tutti i lettori di Berserk per il loro continuo supporto. Il capitolo 364 pubblicato in questo volume è l’ultimo lavoro del compianto Kentaro Miura. Siamo stati in grado di portare a compimento il manoscritto che ci aveva lasciato e pubblicarlo grazie al supporto dei membri di Studio Gaga, che hanno lavorato a Berserk insieme a Kentaro Miura nel corso degli anni.

Ringraziamo tutti i lettori che hanno aspettato tanto tempo, specialmente in una circostanza in cui le informazioni sono state poco chiare e ambigue. Questo volume serve anche come memoriale speciale per Kentaro Miura. Abbiamo deciso di utilizzare il suo schizzo a inchiostro per la cover soprattutto stavolta, sperando di trasmettere a tutti i lettori la sua passione, che era così forte e completamente percepibile persino da quegli schizzi.

Speriamo che sentiate la devozione che metteva nei suoi lavori. Creando questo volume, ci siamo resi profondamente conto di quanto Berserk fosse grande e potente per noi, proprio come la Grande Spada di Ferro di Guts.

Siamo profondamente dispiaciuti di informare che non abbiamo informazioni da condividere sul futuro di Berserk in questo momento. Una cosa possiamo prometterla, che come Young Animal, la pubblicazione che ha collaborato con Miura sul manga, la nostra priorità sarà sempre lui: cosa penserebbe se fosse ancora con noi.

Ultimo, ma non meno importante, abbiamo un messaggio per tutti i fan, in Giappone e oltreoceano. Abbiamo letto tutte le lettere che ci sono state mandate con grande piacere. Vorremmo esprimervi la nostra gratitudine per il vostro continuo aomre e il supporto.”