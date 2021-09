L’attacco dei giganti: arriva una pubblicità… mostruosa!

L’attacco dei giganti è sicuramente una delle principali opere manga e anime che hanno segnato l’ultima generazione. Il viaggio di Eren Jaeger e del Corpo di Ricerca si è concluso sulle pagine di Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha la scorsa primavera, mentre la sua versione animata è pronta al grande ritorno il prossimo gennaio 2022. Nel frattempo però la serie fantasy dark di Hajime Isayama ha deciso di scatenare l’hype (o forse il terrore) dei suoi fan, con dei promo un po’ particolari.

Il team di studio MAPPA che si occupa della realizzazione dell’opera ha infatti condiviso con i fan l’ultima trovata pubblicitaria per promuovere l’arrivo della seconda parte della quarta stagione. Invece che optare per dei tradizionali poster infatti, L’attacco dei giganti ha piazzato alcuni disturbanti secchi della spazzatura per il riciclo a forma di gigante in giro per il Giappone.

Stando al report di Kotaku, è previsto che i terrificanti secchi (a cui potete dare un’occhiata in fondo all’articolo) vengano fatti ruotare in giro per le principali città del paese. La prima ad avere questo “onore” stata Oita City, dove un secchio del riciclo a forma di Gigante ha fatto la sua comparsa nel centro cittadino, dove rimarrà fino al 22 novembre.

In realtà non è la prima volta che la serie ricorre a questo singolare tipo di pubblicità. Già durante i primi mesi di questo 2021 alcuni secchi per il riciclo delle bottiglie di plastica avevano fatto la loro comparsa proprio a Oita City. Evidentemente l’operazione ha avuto un discreto successo, tanto da essere ripetuta una seconda volta. Per quanto spaventosi dunque, i secchi devono essere piaciuti tanto ai fan quanto agli abitanti della città.

È altamente improbabile che questo tipo di pubblicità possa essere impiegata fuori dal Giappone, ma del resto L’attacco dei giganti non è certo una serie che abbia bisogno di presentazioni. Ci sono alcuni mesi prima del ritorno dell’anime, ma intanto la prima parte della quarta stagione è disponibile su Amazon Prime Video e Netflix.