Guardians of the Galaxy è entrato in fase Gold

Entro la fine dell’anno, arriverà il nuovo capitolo di Marvel’s Guardians of the Galaxy. Pur ispirandosi in qualche modo dall’MCU, il gioco ha una propria continuità e direzione artistica distinte. Inizialmente il gioco sembrava un titolo multiplayer, è stato confermato come un franchise in single player.

Lo sviluppatore Eidos Montreal ha annunciato su Twitter che il loro prossimo titolo di azione e avventura per giocatore singolo è entrato nella fase Gold. Lo sviluppo principale si è concluso e qualsiasi lavoro che ora riguardi la rifinitura del gioco o la correzione dei bug verrà aggiunto al gioco tramite un aggiornamento del primo giorno. Di seguito una panoramica del titolo tramite la pagina di Steam:

Se credete che andrà tutto secondo i piani… preparatevi ad affrontare molte sorprese, perché ogni vostra azione avrà conseguenze concrete sul destino dei Guardiani. In questa storia originale di Marvel’s Guardians of the Galaxy incontrerai nuove creature incredibilmente potenti e rivisitazioni inedite di personaggi iconici, in un’enorme battaglia per il destino della galassia. È ora di mostrare all’universo cosa sei in grado di fare.



Partite per una folle corsa nel cosmo con una nuova avventura di Marvel’s Guardians of the Galaxy. In questo gioco d’azione in terza persona vestirai i panni di Star-Lord che, grazie a una capacità di comando sfrontata ma discutibile, raccoglie intorno a sé uno strambo equipaggio di improbabili eroi. Qualcuno ha messo in moto una serie di eventi catastrofici e solo voi potete coordinare gli imprevedibili Guardiani abbastanza a lungo da scongiurare un collasso interplanetario. Tra pistole elementali, attacchi di gruppo e calci acrobatici con gli stivali-razzo, tutto è permesso.

Marvel’s Guardians of the Galaxy verrà lanciato il 26 ottobre per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC, nonché per Nintendo Switch come versione esclusiva per il cloud.