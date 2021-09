Sherlock Holmes Chapter One: in uscita questo autunno

Ottima notizia per coloro che attendono con entusiasmo l’uscita di Sherlock Holmes Chapter One, il thriller investigativo con mappa open-world che approderà sulle console last e current-gen. Frogwares, infatti, ha ultimamente annunciato l’ufficiale finestra di lancio per il titolo sulle piattaforme di nuova generazione, affermando che sulle console della scorsa gen, invece, arriverà un po’ più tardi.

La notizia è arrivata tramite un post su Twitter da parte della software house, la quale ha annunciato che presto renderà nota al pubblico la data ufficiale di Sherlock Holmes Chapter One:

If there's one tweet you read today, read this one here. Important Sherlock Holmes Chapter One info below. pic.twitter.com/keP3bYhiat

— Sherlock Holmes Chapter One (@SHolmes_Games) September 14, 2021

A tutti i nostri fan: abbiamo un annuncio importante da fare. Noi, in qualità di software house, abbiamo deciso di servirci di più tempo per lo sviluppo del gioco nelle sue versioni PS4 e Xbox One. Pertanto, su PS5, Xbox Series X/S e PC, Sherlock Holmes uscirà questo autunno, mentre le versioni last-gen sono programmate per un rilascio posticipato (ma non di molto). La ragione è che ci serve un po’ più di tempo per prendere un bel respiro e concludere lo sviluppo della versione current-gen del gioco in modo impeccabile. Parliamo ancora di poche settimane, ma le date ve le comunicheremo a breve. Ad ogni modo, resta fermo il fatto che le versioni PS4 e Xbox One sono tutt’ora in sviluppo e non sono state cancellate. Per finire, questo giovedì 16 settembre 2021, vogliamo condividere con voi qualcosa di nuovo che potrà rispondere a qualcuna delle vostre domande. Tenete d’occhio i nostri social network.

Frogwares, nel post in questione, ha anche parlato di alcune novità che vorrà condividere per placare gli animi e rispondere ad alcuni dei quesiti più posti alla software house: che si tratti di un nuovo gameplay trailer? Vi ricordiamo che non sarebbe il primo, in quanto abbiamo già preso visione di un paio di video simili ma, date le apparentemente importanti dimensioni del gioco, potrebbero esserci molti aspetti ancora inesplorati.

Nell’attesa del trailer che potrebbe uscire questo giovedì, noi vi ricordiamo che Sherlock Holmes Chapter One uscirà questo autunno su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, mentre per le sue versioni PlayStation 4 e Xbox One non siamo ancora in possesso di una data ufficiale.