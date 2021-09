Brawlhalla annuncia il cross over con The Walking Dead

Ubisoft, in collaborazione con AMC annuncia che The Walking Dead tornerà in Brawlhalla con l’aggiunta di Negan e Maggie come Epic Crossover il 22 settembre. La più recente reunion dei personaggi preferiti dai fan di The Walking Dead si presenta con un evento in-game che vede Negan e Maggie unirsi a Michonne, Rick Grimes e Daryl Dixon in Brawlhalla. La modalità Attacco del Vagante sarà compresa come Rissa Settimanale nella quale dovrai lottare contro ondate di zombie il più a lungo possibile.

Sviluppato da Blue Mammoth, Brawlhalla è un gioco di combattimenti free-to-play che coinvolge più di 70 milioni di giocatori in una lotta per la gloria nel Valhalla. Scegliendo tra più di 50 personaggi diversi, potrai cimentarti nelle modalità singolo giocatore e cooperativa, oltre a scegliere fra varie competizioni online e in locale. Brawlhalla supporta anche il gioco multipiattaforma tra i dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5, PC, apparecchi iOS e Android nei quali potrai partecipare a partite personalizzate e prender parte al matchmaking online. Di seguito una panoramica sul titolo tramite la pagina di Steam:

I più grandi guerrieri della storia combattono per dimostrare chi è il migliore in un’epica prova di forza e abilità. Si scontrano con potenti armi e gadget. Ogni arma che utilizzate cambia lo stile di gioco.



Caratteristiche:

Classifica online 1vs1 – Scala la classifica da Tin fino a Platinum.

Classifica online 2v2 – Scala la classifica con un amico! Combatti co un partner contro altre squadre.

4 giocatori online: partite casuali, in stile battle royale, dove si scontrano quattro giocatori, ma solo uno può vincere.

Cross-play: invita fino a 8 amici su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, mobile o tramite la connessione locale in un’enorme varietà di partite personalizzate.

Brawlhalla è disponibile per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e mobile.