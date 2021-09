Age of Darkness Final Stand: il progetto di Team17 e PlaySide Studios

Ecco che finalmente Team17 annuncia ufficialmente una collaborazione con PlaySide Studios, atta a pubblicare il nuovissimo titolo strategico Age of Darkness: Final Stand, il quale porrà sotto una nuova luce, secondo la software house, il genere dei Survival RTS. I giocatori potranno confrontarsi sia con veterani degli RTS che con novizi, pronti ad immergersi un mondo particolarmente oscuro.

Age of Darkness: Final Stand verrà rilasciato in Early Access a partire dal 7 ottobre 2021 e prevede che il giocatore si tuffi a capofitto in un mondo dark-fantasy avvolto interamente dalla nebbia, in cui un male sconosciuto ha devastato la civiltà e la pianificazione strategica e l’attenta esecuzione delle mosse saranno fondamentali per sopravvivere agli incubi di questo mondo.

Durante il giorno si rivelerà essenziale raccogliere le provviste, risorse varie e reclutare alleati che possano, al calare della notte, collaborare fra di loro per fronteggiare gli incubi che si avvicineranno in massa, facendosi strada su di una mappa che viene generata proceduralmente, così da rinforzare il concetto di “nebbia”, che equivale a “non chiarezza”.

Grazie ad una tecnologia sviluppata internamente agli studi di sviluppo di Age of Darkness, sarà possibile riprodurre a schermo oltre i 70 mila nemici in qualsiasi momento. Oltre ai nemici che avanzano, il giocatore dovrà prestare attenzione alla “Nebbia Divorante“, in grado di consumare molte delle energie dello squadrone che fronteggia gli incubi.

Ci saranno anche degli eventi in-game, come la “Notte della Morte“, la quale avverrà varie volte. Quando questa calerà, il gioco cambierà uno dei suoi aspetti, compromettendo così la strategia studiata anche dai più meticolosi strateghi. Per poter affrontare la guerra imminente con maestria, saranno essenziali alcune sessioni di addestramento, che permetteranno di configurare l’esercito grazie ad un sistema di albero delle abilità strutturato per ciascuna classe di guerriero.

Ricordiamo a tutti i giocatori che, Age of Darkness: Final Stand può essere inserito nella propria wishlist di Steam e vi consigliamo, tuttavia, di tenere d’occhio i canali social del team di sviluppo per ulteriori aggiornamenti inerenti alla data di lancio o ad altri dettagli sul titolo.