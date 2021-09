Sonic Colors Ultimate: condivisa la patch correttiva

Sonic Colors: Ultimate di Blind Squirrel Entertainment e SEGA è uscito lo scorso 7 settembre per tutte le principali console della scorsa generazione e, fin da subito, ha raccolto pareri contrastanti tra critica e pubblico, in quanto afflitto da vari bug e glitch che hanno inficiato l’esperienza videoludica di alcuni giocatori, soprattutto per gli utenti di Nintendo Switch.

La scorsa settimana vi avevamo già anticipato che presto sarebbe arrivata una patch correttiva, annunciata in relazione ai vari feedback che sono giunti alla responsabile della divisione dei social network di SEGA, Katie Chrzanowski, la quale aveva condiviso un post su Twitter in cui affermava che il team di sviluppo stava sistemato il gioco tramite una patch.

Ebbene, la patch correttiva in questione che sistemerebbe alcuni dei problemi maggiori di Sonic Colors: Ultimate, sarebbe finalmente arrivata. La notizia è stata ufficializzata dall’account Twitter ufficiale del titolo, il quale ha anche riportato che questo aggiornamento sarebbe solo il primo di una lunga serie di patch che mirano a sistemare a dovere l’opera.

Chiaramente, l’aggiornamento in questione, che risulta attualmente disponibile, è valido solo per gli utenti che giocano al titolo tramite Nintendo Switch. Il post, però, ci fa sapere che per le altre piattaforme sono previsti altrettanti aggiornamenti che renderanno sicuramente più piacevole l’esperienza a molti. Nintendo Switch è stata la protagonista del primo aggiornamento, in quanto era quello che soffriva maggiormente di problematiche legate a glitch grafici e performance.

Non resta che capire se questo aggiornamento risulti valido e utile ai fini della fruizione di Sonic Colors: Ultimate. Ovviamente, se dovessimo avere aggiornamenti in merito alla questione, non tarderemo ad avvisarvi! Vi ricordiamo, infine, che il gioco dedicato al riccio blu è attualmente disponibile (dal 7 settembre 2021 per la precisione) su Nintendo Switch, PC e sulle console di scorsa generazione, ovvero PlayStation 4 e Xbox One.

Hi everyone – We have deployed a patch for the Nintendo Switch for Sonic Colors: Ultimate. This is the first of several patches (for all platforms!) that will begin rolling out in the near future. Thank you for your patience!

