Brothers in Arms: un nuovo capitolo potrebbe essere in sviluppo

Brothers in Arms potrebbe riservarci ancora altre storie da condividere: è questa la convinzione della software house Gearbox, la quale si disse favorevole allo sviluppo di un nuovo capitolo della saga basata sulla Seconda Guerra Mondiale. Ecco che però, ad oggi, siamo a conoscenza di ulteriori sviluppi legati alla produzione di una nuova iterazione di questa serie sparatutto.

A rivelare l’esistenza di un progetto in cantiere legato a Brothers in Arms è stato lo stesso CEO di Gearbox durante l’ultimo podcast AIAS Game Maker’s Notebook, nel quale però è stato molto attento a specificare di non essere ancora pronto ad un annuncio ufficiale:

Stiamo lavorando ad un nuovo episodio di Brothers in Arms, ma non dirò nulla finché non lo avremo.



Queste sono state le parole di Pitchford (che potrete ascoltare nel podcast in calce alla news), capoccia di Gearbox, software house responsabile dello sviluppo anche della serie Borderlands. La notizia è alquanto interessante, basti pensare che l’ultimo capitolo della serie che abbiamo potuto giocare risale al 2008 (“Hell’s Highway“). Da quell’ultimo capitolo, il franchise ha visto la pubblicazione di alcuni titoli per dispositivi mobile, come Hour of Heroes (2008), Global Front (2010) e Sons of War (2014).

Una piccola speranza di vederlo nuovamente si è riaccesa durante l’E3 2011, quando Ubisoft vece vedere al pubblico il trailer d’annuncio di “Furious 4“, originariamente in sviluppo per PS3 e Xbox 360, poi accantonato ufficialmente nel 2015 a detta di Pitchford stesso.

Non ci resta che attendere un annuncio ufficiale da parte di Gearbox che, presumibilmente, non arriverà tanto presto, soprattutto a fronte di quanto fatto per l’annuncio di Borderlands 3, per il quale la software house ha aspettato finché non entrasse in fase beta. Sicuramente il tempo ci farà sapere sia l’anno di uscita che le piattaforme prese in considerazione, e noi vi terremo informati per ogni sviluppo a riguardo.