Lost Judgment rasenta la perfezione secondo Famitsu!

Lost Judgment è molto vicino alla sua release e, giunti a questo punto, gli esponenti della critica specializzata internazionale si accingono ad assegnare le prime valutazioni per il sequel dell’opera di Ryu Ga Gotoku Studios e SEGA. Uno degli esponenti più influenti della critica orientale è sicuramente Famitsu, la quale ha attribuito al gioco una valutazione davvero elevata.

Nella rivista giapponese di Famitsu, Lost Judgment ha acquisito una valutazione complessiva di 38/40, costituita da quattro voti assegnati da quattro redattori differenti: i voti in questione sono 9, 10, 9 e 10. Voti estremamente alti quindi per il thriller poliziesco di Ryu Ga Gotoku, anche se non si allontanano di molto dal totale che ha totalizzato il primo capitolo della saga, ovvero 37/40.

Nella sua recensione, Famitsu ha affermato che il titolo è particolarmente vario nelle sue attività proposte ai giocatori, oltre che essere costituito da un comparto narrativo di eccezionale valore, proclamandolo decisamente migliore dell’episodio precedente. Poche settimane fa, il director Toshihiro Nagoshi, presentando il gioco affermò di essere “fiducioso di aver creato un’opera diversa da qualsiasi altra che i giocatori abbiano mai potuto vedere”.

A differenza di Judgment, in questo sequel i giocatori potranno esplorare, oltre a Kamurocho, anche Yokohama nelle vesti del detective Takayuki Yagami, pronto a svelare la verità nascosta dietro ad una serie di omicidi avvenuti in questi quartieri di Tokyo. Per approfondire la storia, è disponibile anche uno story trailer che è stato rilasciato alla fine del mese scorso.

Ricordiamo a tutti che Lost Judgment approderà su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 24 settembre 2021.