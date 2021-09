Star Wars Hunters è stato posticipato al 2022

tar Wars: Hunters è stato posticipato e non uscirà più quest’anno, ma verrà lanciato nel 2022. Zynga e Lucasfilm Games hanno fornito un aggiornamento con gli ultimi dettagli e hanno anche presentato un nuovo trailer cinematografico. La scorsa settimana i primi screenshot del gioco sono emersi online.

Ambientato dopo la caduta dell’Impero Galattico, Star Wars: Hunters riunirà i giocatori in emozionanti battaglie multiplayer a squadre. Sarà possibile scegliere tra un cast diversificato di nuovi personaggi, inclusi audaci cacciatori di taglie, eroi della Ribellione e assaltatori imperiali. Star Wars: Hunters sarà disponibile gratuitamente per Nintendo Switch, su App Store e su Google Play nel 2022. Il sito ufficiale di Star Wars: Hunters è finalmente disponibile. I fan possono pre-registrarsi e aiutare a raggiungere nuovi traguardi per sbloccare contenuti di gioco esclusivi. Di seguito una panoramica del nuovo trailer:

Giunti sul pianeta Vespaara, Hunters provenienti da ogni angolo della galassia si preparano ad affrontarsi nell’Arena. Al centro dell’azione, l’astuta guerriera del lato oscuro Rieve si prepara a fronteggiare con la propria spada laser il mandaloriano Aran Tal, abile tiratore mandaloriano pronto a opporsi a chiunque decida di abbracciare il lat oscuro. Grozz, guerriero Wookiee specializzato nel disarmare droidi, Jawas e il suo incredibile arsenale nascosto, Zaina, veterana Ribelle che combatte per l’onore, e altri Hunters di fazioni e specie familiari ai fan dell’universo Star Wars irrompono sul campo di battaglia formando due squadre pronte a dare vita a uno scontro spettacolare, mentre l’ombra della nave Hutt Ship si proietta sul campo di battaglia.

Affrontate avvincenti combattimenti in terza persona per dominare grandi arene ambientate in una serie di mappe che evocano i mondi iconici di Star Wars. Mescolate e abbinate squadre, usate abilità, tattiche e personalizzate il personaggio per trovare una strategia vincente e raccogliere il bottino della vittoria in questo nuovissimo gioco free-to-play.

Star Wars: Hunters sarà disponibile gratuitamente per Nintendo Switch e su mobile nel 2022.