MSI: accessori in regalo e sconti imperdibili sui laptop dedicati agli studenti

MSI ha annunciato la campagna promozionale Back to School, che consentirà fino al 26 settembre 2021, di acquistare numerosi laptop a condizioni estremamente vantaggiose e ricevere in omaggio diversi accessori per lo studio e il tempo libero. Tra i numerosi modelli inclusi nella promozione spiccano i laptop della serie Modern 14 e 15, che sono ideali per chi desidera un notebook compatto e leggero con display da 14” o 15,6” FHD e con cui studiare da soli o anche in videochat con gli amici, navigare su Internet, seguire videolezioni e molto altro ancora, il tutto con un budget contenuto. I prezzi dei laptop inclusi nell’iniziativa, infatti, vanno dai 649 agli 849 euro, con sconti che, in base alla configurazione, vanno dagli 80 ai 150 euro e per alcuni modelli includono anche la custodia per il notebook e/o il mouse e altri accessori.

Per chi preferisce su un laptop per studiare, ma ideale anche per giocare nel tempo libero, è perfetto il GF65Thin, un notebook sottile e leggero con display da 15,6” FHD e la potente grafica NVIDIA RTX 3060 Max-Q che, grazie alla promozione dedicata agli studenti, può ora essere acquistato a 1.099 euro, con uno sconto di ben 400 euro. L’offerta include, inoltre, anche un esclusivo set con cuffie e mouse gaming firmati MSI.

Se il budget a disposizione è più elevato, non ci si può, invece, far sfuggire il GE66 Raider, un potentissimo notebook con cui essere, nei momenti di pausa dello studio, invincibili sui campi di battaglia. È, infatti, equipaggiato con CPU Intel Comet Lake i7-10870, grafica RTX3060 e un SSD da 1TB NVMe e, grazie alla promozione per il Back To School, è in vendita a 1.999 euro, anziché a 2.449 euro. La campagna promozionale Back To School è valida solo presso i partner aderenti all’iniziativa. Per maggiori informazioni su questi e altri modelli inclusi nella promozione e su dove acquistarli: https://bit.ly/3tkbfXp