Annunciato Heroes of the Dark, in arrivo su dispositivi iOS

Gameloft, leader nello sviluppo e nella distribuzione di giochi, è entusiasta di annunciare che Heroes of the Dark, un innovativo GDR strategico online che combina valori produttivi tripla A con un sistema di raccolta eroi profondo e appagante, verrà rilasciato questo ottobre per iOS e altre piattaforme mobile. Mostrato durante l’Apple Keynote e ottimizzato per sfruttare al meglio le potenzialità del chip A15 Bionic, presente sui recentemente annunciati iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, così come sui nuovi iPad e iPad mini, Heroes of the Dark immergerà i giocatori nel Mondo di Tenebris, un’ambientazione dark fantasy dove eroi e mostri soprannaturali dovranno appianare le loro divergenze per fronteggiare un male superiore che minaccia la loro esistenza.

In Heroes of the Dark, Vampiri, Lupi Mannari e Umani dovranno unire le forze contro il malvagio Alto Concilio, guidato da Albus, il Vampiro Imperatore. Dalla loro Magione mistica, i giocatori potranno reclutare moltissimi eroi unici da ogni fazione, potenziarli, scoprire le loro origini e assemblare strategicamente squadre per combattimenti in tempo reale 5v5. Solamente unendo le forze i giocatori potranno ottenere la fonte definitiva di potere, il Cuore di Tenebris, per portare la pace tra Umani, Vampiri e Lupi Mannari.

Damian Damianov, Game Manager per Heroes of the Dark, ha dichiarato: