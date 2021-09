INDUSTRIA: nuovo trailer annuncia la data di rilascio

INDUSTRIA, un nuovo fps approderà sui nostri PC a breve. Il gioco, sviluppato da Bleakmill e dalla casa editrice Headup, si mostra a noi in un nuovo trailer dove ci viene illustrato il mondo e la data di rilascio.

INDUSTRIA è ambientato a Berlino, precisamente la sera della caduta del Muro. La protagonista, Nora, è una giovane donna che si immerge a capofitto in una dimensione parallela per ritrovare il suo collega di lavoro, scomparso in circostanze misteriose. Mentre i posti di blocco a Berlino Est sono ancora invasi da folle di persone, Nora fugge da questo mondo.

Il titolo si presenta come un fps molto più ”retrò”, non ci saranno mirini super tecnologici o allarmi, solo tu e il tuo fucile.

Ecco alcune dichiarazioni che hanno rilasciato:

”Siamo davvero entusiasti di dare un’occhiata al surreale mondo della fantascienza su cui il nostro piccolo team sta lavorando così duramente”

ha detto il co-fondatore di Bleakmill David Jungnickel in un comunicato stampa.

“Come titolo di debutto abbiamo voluto fare qualcosa di ambizioso nella sua grafica e narrativa, ma anche snello nella sua meccanica ed esperienza. Non vediamo l’ora che tutti sperimentino i colpi di scena il 30 settembre”

Il gioco uscirà il 30 Settembre per PC via Steam, Epic Games Store, e GOG