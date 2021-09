Agatha Christie – Hercule Poirot The First Cases: dev diary e video sulle caratteristiche

Per festeggiare il compleanno della celebre scrittrice britannica, Microids ha deciso di pubblicare un video Dev Diary per Agatha Christie – Hercule Poirot The First Cases, che va ad esplorare le ispirazioni e le ambizioni del gioco con un dietro le quinte. Sviluppato dallo studio Blazing Griffin, in collaborazione con Agatha Christie Limited, il titolo in questione è avventura investigativa con protagonista un giovane Hercule Poirot prima che diventasse il leggendario detective. Annunciato a luglio, Il gioco sarà lanciato il 28 settembre 2021, su PC (Steam), Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch, e sarà retrocompatibile su PlayStation 5 e Xbox Series X | S.

In questo Dev Diary, Neil McPhillips e Justin Alae-Carew (entrambi co-heads of games) spiegano come hanno affrontato la creazione di un’esperienza di Hercule Poirot nuova e originale, pur rimanendo autentici al franchise. Il gameplay di The First Cases illustra perfettamente come il gioco sia volto a ricreare un caso poliedrico da detective. Il gioco offre una narrazione completamente integrata nelle meccaniche di gioco e la storia, essendo raccontata in una serie di capitoli e atti, come se fosse un classico romanzo di Poirot.

L’immersione è migliorata dalla funzione mindmap, che illustra il processo di pensiero del detective. Dal punto di vista della storia, la scrittura di un caso di omicidio coinvolgente per il gioco, destinato ad essere avvincente come quello della Regina del Crimine, è stato ottenuto grazie al contributo di scrittori televisivi e cinematografici dello studio, in stretta collaborazione con i designer narrativi del gioco. Infine, per offrire una rivisitazione dell’iconico detective, lo studio ha scelto di ambientare il gioco durante la giovinezza di Poirot, quando la sua fama non era ancora affermata e doveva lottare per far sentire la sua voce, in un periodo in cui il mondo stava cambiando drasticamente e sollevava molte questioni socio-economiche, incarnate da un variegato cast di personaggi archetipi.

Qui sotto potete vedere i due video di Agatha Christie – Hercule Poirot The First Cases: il dev diary e il filmato che mostra le caratteristiche del gioco, dal nome “tutto quello che dovete sapere”.