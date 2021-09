Rocksmith+: il servizio per chitarra e basso rinviato al 2022

Rocksmith+, servizio su sottoscrizione di Ubisoft, in cui imparare a suonare la chitarra acustica, la chitarra elettrica o il basso, che ha avuto una closed beta su PC ed era previsto per l’uscita quest’estate, è stato rinviato. Adesso verrà pubblicato nel 2022, secondo un recente tweet di Ubisoft UK, che potete vedere in fondo alla notizia. Il rinvio è stato deciso al fine di “garantire il miglior servizio di apprendimento della chitarra” e incorporare il feedback della closed beta.

Rocksmith+ era anche previsto per questo autunno per le console, quindi è logico pensare che queste versioni siano state rimandate ad una data ancora successiva. Annunciato durante all’Ubisoft Forward dell’E3 2021, il servizio permette di imparare la chitarra e il basso attraverso una vasta gamma di generi, dal pop all’hip-hop all’R&B e al latino-americano. Include anche tabelle di accordi, arrangiamento nota per nota e difficoltà adattiva con monitoraggio dei progressi per i principianti.

Gli utenti possono anche creare i propri arrangiamenti per le canzoni su licenza con Rocksmith Workshop. Un prezzo o piani di abbonamento per Rocksmith+ non sono ancora stati annunciati, quindi forse ne sapremo di più nel prossimo futuro. Vedremo cosa dirà successivamente Ubisoft in merito, intanto qui sotto potete vedere il tweet.