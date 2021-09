BPM Bullets Per Minute: svelata uscita per console

BPM Bullets Per Minute è un titolo nato dalla collaborazione di Playtonic Friends e Awe Interactive. Il gioco era stato annunciato per console ma senza data certa, quest’oggi con un nuovo trailer ci viene finalmente annunciata.

L’opera videoludica, già uscita sulla piattaforma Steam dove sta ancora ricevendo grossi aggiornamenti, sbarca su console in pieno stile Rock. BPM Bullets Per Minute Si presenta come uno sparatutto in prima persona, roguelike ritmico, in cui dovrai sparare, saltare e schivare al ritmo di un’epica colonna sonora rock.

Combatti come una valorosa Valchiria per impedire alle forze degli Inferi d’invadere il mondo di Asgard. Raggiungi la fine dei dungeon a generazione casuale raccogliendo armi, abilità e oggetti diversi ogni volta che giochi. Queste armi e abilità potranno alterare radicalmente il gioco, rendendo unica ogni partita.

Il titolo uscirà il 5 Ottobre per PlayStation 4 e Xbox One.