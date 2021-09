OlliOlli World: nuovo bioma svelato e confermati 120 fps su PS5

Private Division e Roll7 hanno mostrato oggi un nuovo bioma skate che sarà presente in OlliOlli World: si tratta di Burntrock, uno dei cinque biomi di cui è composta Radlandia. È un paesaggio desertico popolato da simpatici cactus parlanti, enormi fossili antichi e animato dal leggendario Burntrock Fest.

Come scritto dagli sviluppatori sulle pagine del PlayStation Blog:

“Nonostante sia un deserto, non è affatto spoglio, ha carattere, ed è qualcosa che abbiamo ritenuto molto importante nello sviluppare il gioco. Volevamo che fosse un mondo vivo e pulsante, un mondo che i giocatori volessero esplorare. I livelli di Burntrock sono pensati per insegnarvi nuove tecniche, come i grab, e al contempo darvi l’opportunità di affinare le abilità che avrete appreso nel corso del gioco. E questo significa… beh, significa che vi schianterete!

Ma non sarà così drammatico, e questo grazie all’impegno profuso dai team artistici e di progettazione nel realizzare Burntrock: quando finirete a terra, avrete finalmente un momento per godervi il paesaggio che vi circonda e scoprire tutti i dettagli che vi sareste persi sfrecciando con lo skate. Quindi… occhi aperti! Sembra che siano stati avvistati degli alieni nell’area, e non si può mai sapere cosa è possibile incontrare…”

A proposito della console Sony, è stato confermato che su PlayStation 5 girerà a 120 FPS in 4K.

Lasciandovi al tweet qui sotto, che mostra Burntrock, vi ricordiamo che OlliOlli World sarà disponibile da questo inverno su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Infine, sempre per quanto riguarda i giochi di skate, vi rimandiamo, qualora vogliate, alla nostra recensione di SkateBird.