Battle Spirits Connected Battlers: nuovo trailer di rilascio

FuRyu ha svelato la data di lancio giapponese per Battle Spirits Connected Battlers, gioco di carte collezionabili ispirata all’omonimo anime, prodotto in collaborazione con Bandai Namco. La data ci viene rivelata con un trailer!





Il titolo è un gioco di carte molto particolare, dalla trama affascinante e dagli effetti sgargianti, si presenta sin dal rilascio con oltre 1.000 carte da collezionare, permettendo così ai giocatori di creare deck unici e personalizzati. Con una modalità multiplayer online sarà possibile vivere scontri mozzafiato con amici o con avversari ognuno col proprio deck personalizzato.

Per quanto riguarda la trama, sembra essere unica e distaccata da quella dell’omonima serie, ma sicuramente ci saranno riferimenti o almeno ci si spera. Il gioco uscirà in Giappone il 20 Gennaio 2022 su PlayStation 4 e Nintendo Switch, vi terremo aggiornati nel caso di un rilascio anche in Europa