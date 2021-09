Pulse 3D: la cuffie wireless Midnight Black in arrivo il mese prossimo

Sony ha annunciato l’arrivo di una nuova colorazione delle cuffie wireless con microfono Pulse 3D, il Midnight Black.

Questo nuovo look per le cuffie wireless presenta lo stesso colore del controller wireless DualSense Midnight Black, con due tonalità leggermente diverse di nero e grigio chiaro, che riflettono il modo in cui percepiamo lo spazio attraverso il cielo notturno. Le cuffie con microfono Pulse 3D Midnight Black saranno disponibili dal prossimo mese, ottobre, a livello globale presso i rivenditori partecipanti.

Mentre tutte le cuffie compatibili possono essere utilizzate per usufruire dell’audio 3D nei giochi PS5 supportati, le cuffie con microfono Pulse 3D sono state progettate appositamente per sfruttare al massimo la tecnologia Tempest 3D AudioTech della console PS5. Le cuffie con microfono Pulse 3D sono dotate di una risposta in frequenza ottimizzata per aiutare i giocatori a individuare con maggiore precisione i suoni che corrispondono all’azione di gioco sullo schermo.

Nel secondo importante aggiornamento di sistema per PS5, è stato introdotta una nuova funzione di controllo dell’equalizzatore per le cuffie con microfono Pulse 3D all’interno delle impostazioni audio della console PS5, per migliorare l’esperienza audio di gioco.

Gli utenti possono scegliere tra tre configurazioni predefinite: standard, bassi potenziati o sparatutto, progettate per enfatizzare i suoni dei passi e degli spari. Gli utenti possono inoltre creare le proprie configurazioni predefinite e salvare fino a tre impostazioni personalizzate per avere a disposizione diverse opzioni di accesso rapido. Inoltre, i giocatori possono regolare rapidamente queste impostazioni dell’equalizzatore durante l’azione di gioco tramite il Centro di controllo, senza dover uscire dal gioco.

Qui sotto potete vedere il trailer delle cuffie con la nuova colorazione.