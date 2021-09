Battlefield 2042 rinviato a novembre!

Battlefield 2042 è senza dubbio uno dei videogiochi più attesi dell’anno, ma purtroppo per tutti i fan della serie, sembra che l’ultimo capitolo della serie FPS di Electronic Arts dovrà aspettare ancora un po’ prima di vedere la luce. EA ha infatti annunciato che il titolo, inizialmente previsto in uscita per il 22 ottobre, sarà rinviato almeno fino al 19 novembre.

L’annuncio è arrivato in una conferenza stampa del GM di DICE, lo studio di sviluppo di Battlefield 2042, Oskar Gabrielson, che ha motivato il ritardo con delle complicazioni nello sviluppo dovute alla pandemia da Covid:

“Data la grandezza e l’obiettivo del gioco, avevamo sperato che i nostri team potessero tornare tutti insieme nei nostri studi mentre ci avvicinavamo alla data del lancio. Con la situazione attuale, che non permette che ciò accada in sicurezza, e con tutto il duro lavoro che i ragazzi stanno facendo da casa, abbiamo sentito che fosse importante prenderci un po’ di tempo in più per portare la nostra visione di Battlefield 2042 ai nostri giocatori”



EA ha aggiunto però che la open beta del titolo verrà annunciata più avanti durante il mese di settembre.

Il titolo di Electronic Arts e DICE, il primo della saga di Battlefield dal 2018, è soltanto l’ultimo ad annunciare un ritardo nella data d’uscita in questo 2021, ma a differenza dei precedenti, pare che il titolo non verrà rimandato al prossimo anno, e che rimanga programmato per questo 2021.

Grazie ai trailer e ai gameplay condivisi fino a questo punto, abbiamo potuto capire che Battlefield 2042 sarà ambientato in un futuro prossimo, durante un disastro ambientale di proporzioni planetarie, che costringerà i giocatori ad avere a che fare, oltre che con i nemici, anche con alcuni sconvolgimenti atmosferici, come degli enormi tornado che colpiranno le mappe di gioco.

Il titolo garantirà delle battaglie su vastissima scala e mappe ampie oltre ogni immaginazione, insieme a una nuova modalità, Portal, che permetterà ai giocatori di personalizzare completamente l’esperienza di gioco, utilizzando assets dei precedenti titoli della serie come Battlefield 1942, Battlefield Bad Company, Battlefield 3 e ovviamente ovviamente lo stesso Battlefield 2042.