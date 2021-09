Berserk: arriva il manga biografico su Kentaro Miura

La morte di Kentaro Miura è stato un avvenimento tragico che ha privato prematuramente il mondo dei manga e degli anime di una delle sue menti e delle sue penne più geniali. Mentre il futuro del franchise di Berserk, il capolavoro creato da Miura, è ancora incerto, con l’editore Hakusensha e la rivista Young Animal che non hanno ancora scelto se far continuare la serie, sembra che l’autore verrà omaggiato con una biografia molto speciale.

Kouji Mori, il creatore di Destroy and Revolution e di Holyland e grande amico di Kentaro Miura, realizzerà un manga che ripercorrerà le tappe principali della vita del creatore di Berserk. L’annuncio è arrivato dallo stesso Mori, che attraverso il suo account Twitter ufficiale ha condiviso la tavola che ha realizzato in onore dell’amico scomparso.

Non sarebbe la prima volta, del resto, che Mori immortala nelle sue opere Miura: nel corso dell’intera carriera del mangaka alcuni sprazzi di questa amicizia sono stati immortalati in dei manga. Come è stato rivelato al termine dell’ultimo capitolo di Berserk, Miura aveva intenzione di fare un ultimo sforzo per concludere la serie e poi di dedicarsi a se stesso, facendo un lungo viaggio intorno al mondo.

Per il momento dunque non si sa ancora che cosa ne sarà di Berserk, se cioè il capitolo 364, l’ultimo disegnato e scritto da Miura, sarà anche la conclusione della serie, oppure se il manga continuerà sulla rivista Young Animal grazie agli assistenti del mangaka. Nel frattempo però, i fan avranno l’occasione di scoprire alcuni aspetti più intimi dell’uomo dietro al genio grazie allo speciale manga biografico di Mori, sicuramente il miglior modo per onorare la memoria di un autore del livello di Miura.