Komi Can’t Communicate: confermato l’arrivo su Netflix

Komi Can’t Communicate, adattamento animato del manga di Tomohito Oda pubblicato su Weekly Shonen Sunday di Shogakukan, ha svelato recentemente che l’anime arriverà durante la finestra autunnale, nel mese di ottobre su TV Tokyo. Ma con un nuovo trailer, la serie ha confermato che, subito dopo, approderà anche su Netflix.

Il manga di Komi Can’t Communicate è diventato un vero e proprio fenomeno editoriale anche al di fuori del Giappone, tanto da essere una delle opere più attese del 2021 nel campo degli anime. E ora il servizio di streaming ha confermato che la serie farà il suo esordio sulla piattaforma a breve distanza dalla trasmissione televisiva sugli schermi giapponesi e che sarà disponibile in 190 paesi, con doppiaggio in otto lingue e sottotitoli in trentuno idiomi diversi.

Purtroppo Netflix non ha ancora reso nota una data ufficiale per l’uscita dell’anime di Komi Can’t Communicate, anche se è possibile che la serie riesca a fare il suo esordio entro la fine del 2021. Inoltre non è detto che la serie debba essere rilasciata in un’unica stagione. Altre serie anime su Netflix stanno infatti sperimentando una programmazione diversa, come Le bizzarre avventure di JoJo Stone Ocean, che verrà trasmesso mensilmente.

La serie, realizzata dallo studio d’animazione OLM, sarà diretta da Kazuki Kawagoe (Beyblade), con gli script di Deko Akao e il character design di Atsuko Nakajima. Il cast conta su attori come Aoi Koga (Kaguya-sama Love is War, Genshin Impact), nel ruolo della protagonista Shoko Komi, Gakuto Kajiwara (Black Clover, Fire Force) che interpreterà Hitohito Tadano e Rie Murakawa (Re:Zero, Brave Witches) come Najimi Osana.