Cowboy Bebop: Julia avrà un ruolo più ampio

La data d’esordio dell’attesissimo live-action di Cowboy Bebop su Netflix si avvicina sempre di più, e l’attesa dei fan per scoprire questa nuova visione delle avventure di Spike Spiegel e della sua scalcinata banda di cacciatori di taglie si fa sempre più accesa. Trattandosi di un adattamento dell’iconica opera di Shinichiro Watanabe, la serie di Netflix, prodotta da Sunrise, ha già scatenato diverse polemiche sia riguardo all’attore protagonista John Cho, che all’interprete di Faye Valentine, Daniella Pineda, ma le ultime rivelazioni sembrano poter avere un effetto ancora più devastante.

Dal momento che la serie non si propone, infatti, di essere un adattamento fedele all’originale, lo showrunner Andre Nemec, in una recente intervista a Polygon, ha spiegato alcuni dei cambiamenti che avranno luogo nell’opera, alcuni dei quali riguarderanno il personaggio di Julia, interpretato dall’attrice Elena Santine (In Time, Magic City, Revenge).

A quanto rivelato da Nemec infatti, Julia avrà un ruolo più ampio rispetto a quello rivestito nell’anime di Watanabe, dove pure era un personaggio fondamentale nel passato di Spike Spiegel, e lo showrunner ha spiegato che il live-action di Cowboy Bebop intende espandere il personaggio, approfondendo anche il suo background:

“Nell’anime [Julia] è più un’idea che un personaggio. Quindi abbiamo ricavato ciò che potevame dalle informazioni che avevano e abbiamo ricostruito chi fossero queste persone”

Julia, bellissima e dalla voce di seta, sogno profondo di Spike Spiegel, affiliata all’associazione criminale Red Dragon, è una femme fatale che cerca solo di sopravvivere nel mondo violento di Cowboy Bebop. Purtroppo, nell’anime originale, Julia non riesce a salvarsi, perdendo la vita nell’ultima battaglia contro Vicious.

Dunque sarà interessante scoprire quale caratterizzazione l’adattamento in live-action della storica serie di Watanabe ha in serbo per uno dei suoi personaggi più intriganti.