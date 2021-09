Tale of Arise supera il milione di copie distribuite, bene anche Vesperia e Berseria

In meno di una settimana dal suo debutto sul mercato, Talse of Arise ha già superato il milione di copie distribuite in tutto il mondo (divise tra copie fisiche e copie digitali) su console e PC. Questo record ha reso l’ultimo capitolo della saga quello venduto più rapidamente! L’annuncio è stato diffuso da Bandai Namco, che per l’occasione ha condiviso anche una bellissima immagine celebrativa. Ma le notizie relative alla saga non sono finite qui!

“Siamo davvero onorati e orgogliosi di vedere come i fan hanno accolto Tales of Arise”, ha dichiarato Yusuke Tomizawa, Producer del gioco. “Il nostro obiettivo con questo titolo era di aprire il franchise a quanti più giocatori possibile, mantenendo al tempo stesso il DNA e l’unicità di Tales of che hanno permesso al franchise di essere al centro dell’attenzione per oltre 25 anni. Vorremmo ringraziare tutti i giocatori per il loro supporto”.

Inoltre, l’intera serie di “Tales of” ha venduto oltre un milione di copie vendute in tutto il mondo. Elencando i numeri degli ultimi capitoli del franchise arrivati sul mercato, Tales of Vesperia ha distribuito oltre 2.8 milioni di copie, mentre la sua Definitive Edition ha toccato e superato quota 1.5 milioni di unità. Tales of Berseria invece ha superato le 2 milioni di copie distribuite in tutto il globo. Intanto, avete letto la nostra recensione di Tales of Arise?