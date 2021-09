Kena Bridge of Spirits: lo sviluppatore parla del design dei personaggi

Mancano pochi giorni al lancio di Kena: Bridge of Spirits, titolo di Ember Lab. Lo sviluppatore ha recentemente discusso del design dei personaggi in particolare di Kena, in un’intervista su PlayStation Blog.

I suoi personaggi originali sono stati realizzati da Wanchana Vic Intrasombat, uno stretto collaboratore dei loro progetti commerciali in passato, ma questa volta aveva una tela bianca e potevano vedere così tanto della sua affascinante e unica visione del mondo in tutti i disegni dei personaggi. Sebbene Kena abbia iniziato molto giovane, lo sviluppatore ha ritenuto che il suo ruolo di guida spirituale richiedesse più esperienza di vita e quindi è diventata più grande. Rodrigo Gonçalves l’ha creata per la prima volta in 3D:

Ha costruito il modello prototipo e in seguito ha continuato a perfezionare ed esplorare tecniche in tempo reale per vari dettagli come i suoi capelli. Abbiamo anche collaborato con Carlos Ortega, che molti venerano per il suo lavoro sui personaggi 3D meravigliosamente pulito.



Ember Lab ha notato che la portata molto più ampia del gioco significava lavoro extra per le sue espressioni. Dal momento che la sua personalità è trasmessa nel modo in cui Kena si muove e agisce, le espressioni avevano bisogno di più ampiezza e profondità. Molto lavoro è stato speso per il movimento dei suoi capelli e dei suoi vestiti, e il vento è diventato un fattore molto più importante. Nel contesto del gioco, è come un livello per invocare la sensazione di trovarsi in un villaggio abitato da spiriti o su una vetta di montagna. E mentre ogni personaggio è influenzato dalla fisica, ogni aspetto di Kena è stato animato a mano.

Con molte animazioni in tutto il gioco, abbiamo creato una libreria di espressioni e altri dettagli come le pose delle mani e dei capelli. Ciò ha fornito un modo rapido per perfezionare e unificare le animazioni e garantire che Kena si sentisse sempre abitato dalla stessa anima dall’inizio alla fine.

Kena: Bridge of Spirits uscirà il 21 settembre per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Epic Games Store.