House of Ashes: nuovo video gameplay con commento

A partire dal mese prossimo, avremo un nuovo assaggio di orrore con il terzo capitolo della trilogia di The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, l’ultimo episodio di Supermassive Games e Bandai Namco in seguito a Man of Medan (2019) e Little Hope (2020). Come nei precedenti titoli, quest’ultimo renderà protagonisti un gruppo di ignari che si ritroverà faccia a faccia con una minaccia ultraterrena.

In House of Ashes, a stare sotto ai riflettori, è un gruppo di soldati che prestano servizio in Iraq, i quali, a seguito di un pericoloso bombardamento, precipiteranno nel sottosuolo del campo di battaglia, il quale pare essere la dimora di una creatura misteriosa (e di non certo non socievole). Ad approfondire le meccaniche di gameplay, che non differiscono troppo rispetto agli altri capitoli della saga, è stato pubblicato un video esplicativo commentato dagli sviluppatori.

Il video in questione, che troverete in fondo alla notizia, è stato pubblicato da Bandai Namco su YouTube ed è costituito da alcune sequenze di gameplay commentate dai membri di Supermassive Games, per un totale di venti minuti circa di filmato. Nel video spiccano, tra le altre cose, la classica meccanica che, ormai, è carattere distintivo della serie: la possibilità di effettuare delle scelte, provocando diversi fenomeni a seconda delle decisioni che avranno un determinato impatto nella vita dei protagonisti.

Sono stati mostrati, inoltre, alcuni collezionabili disseminati per tutto il gioco, i quali avranno lo scopo di approfondire il contesto storico e narrativo dell’opera di Supermassive. Oltre a ciò, si riveleranno persistenti i casi in cui si dovranno utilizzare i quick-time event per tirarsi fuori da situazioni spiacevoli che richiedono una mente e sangue freddi.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes sta per arrivare! Il titolo, infatti, uscirà tra poco più di un mese, più precisamente il 22 ottobre 2021, e sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Ultimamente sono state anche rivelate le dimensioni del file del titolo.