Genshin Impact: registrarsi alla beta della versione 2.3

La versione 2.1 di Genshin Impact festeggerà il suo compleanno di un anno aggiungendo la pesca e regalandoci Aloy di Horizon Zero Dawn. miHoYo ha rilasciato nuovi contenuti per il gioco ogni sei settimane e questo ha mantenuto il gioco piuttosto fresco. Non solo, ma anche Inazuma si espanderà e ci saranno tre nuovi personaggi che saranno inclusi nel gioco: Sara, Kokomi e la Raiden Shogun. Ultimamente, la società ha represso i leaker per impedire loro di divulgare informazioni sui prossimi aggiornamenti. miHoYo ha citato in giudizio il sito di video cinese Bilibili, al fine di scovare diversi leaker. Lo sviluppatore di Genshin Impact miHoYo ha annunciato il 15 settembre che è stata aperta la registrazione al Beta Test per la versione 2.3.

Il reclutamento avviene attraverso un modulo google che trovate proprio qui. Come di consueto, l’annuncio è stato fatto tramite il server ufficiale Discord di Genshin Impact. Avete tempo fino a giovedì 16 settembre alle 22:00 EST (alle 3:00 di venerdì 17 settembre, in Italia). Avrete bisogno di un documento d’identità valido per fare domanda e dimostrare di avere più di 18 anni, come la patente di guida, la carta d’identità o il passaporto. Tenete presente che devi essere un membro del server ufficiale Discord di Genshin Impact e assicurati di poter ricevere DM dal server. Ecco come verranno contattati i candidati selezionati. Tieni presente che se vieni selezionato per il Genshin Impact 2.3 Beta Test, ti sarà vietato condividere dati o informazioni. Con un accordo di non divulgazione. La Genshin Impact Beta non serve per divertirsi, ma per aiutare a bilanciare i contenuti futuri del gioco.

La versione 2.2 dovrebbe essere lanciata il 13 ottobre e aggiungerà Thoma come personaggio giocabile . Infine, la versione 2.3 dovrebbe essere lanciata il 24 novembre 2021. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.