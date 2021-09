Lost Judgment: nuovo video tra combattimenti e balli

Lost Judgment è ormai in procinto di essere pubblicato, in quanto la sua release sarà alla fine del mese di settembre. Molte testate giornalistiche hanno già potuto mettere le mani sul prodotto e recensirlo, come Famitsu. Ecco che, in occasione della sua uscita ormai prossima, il publisher del titolo, ovvero SEGA, ha condiviso un video in cui vengono messi in risalto il combat-system dell’opera di Ryu Ga Gotoku Studio, ma non solo.

Sappiamo in che cosa consiste il combat-system di Lost Judgment. Avendo giocato e recensito il primo titolo della saga, sappiamo per certo che Takayuki Yagami, detective ed ex avvocato di Kamurocho, sfrutterà le sue conoscenze nelle arti marziali per scontrarsi contro i nemici, in pura salsa action, tramite lo stile della tigre (adatto ai combattimenti 1Vs1) e lo stile della gru (più efficace contro un gruppo numeroso di nemici).

Questi stili di lotta vengono utilizzati anche dagli sviluppatori del titolo durante il video gameplay citato poc’anzi. Purtroppo, non sarà facile comprendere ciò che questi dicono durante il filmato dato che parlano il giapponese, ma è comunque possibile osservare per bene il gameplay offertoci della nuova avventura di Tak.

Al termine del video in questione, ci viene mostrato uno degli innumerevoli minigiochi a cui potremo prendere parte durante l’avventura a Kamurocho e Yokohama. Questa mini sfida riguardava il ballo e, sostanzialmente, si trattava di un rhythm game in cui premere i tasti faceva compiere mosse di ballo particolarmente stilose al super detective di Tokyo.

Tra balli e combattimenti, Takayuki avrà la responsabilità di sventare, ancora una volta, una serie di omicidi che ha sconvolto la capitale giapponese, teatro di fin troppe ingiustizie di cui risulta responsabile un complesso e stratificato sistema mafioso che risulta sempre più complesso smantellare.

Lost Judgment è previsto per l’uscita il 24 settembre 2021 e arriverà su console PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e Xbox One. Di seguito troverete il video realizzato dagli sviluppatori dell’opera.