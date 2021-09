Deathloop: Arkane indaga sui problemi di stuttering su PC

Deathloop è appena uscito, più precisamente due giorni fa, sulle console di più nuova generazione di Sony. L’opera sparatutto in prima persona e adventure di Arkane Studio, ambientata all’interno di un loop temporale, è stata ben accolta dalla critica (qui la nostra recensione) ma, nella sua versione per PC, non risulta esente da difetti.

Su Steam, infatti, Deathloop ha raccolto pareri che si potrebbero tradurre per un 64% positivi. Un po’ poco rispetto ai giudizi provenienti da chi ha usufruito del titolo tramite PlayStation 5. Sulla piattaforma di Valve, per l’appunto, la stabilità del titolo risulterebbe compromessa da alcuni fenomeni di stuttering e performance per nulla ottimali. Di questi problemi, però, è stato incolpato Denuvo, gestore dei diritti digitali e dell’antipirateria.

Su Reddit, un utente avrebbe ironicamente attribuito la responsabilità delle problematiche di performance a degli “hamburger particolarmente realistici” che, data la loro qualità, avrebbero potuto, secondo l’utente, compromettere la stabilità generale di Deathloop:

Ho trovato la causa della scarsità nelle performance: questi sono gli hamburger più belli che si siano mai visti in un videogame!

A rispondere a questa segnalazione, è subentrato un membro della community di manager dell’opera che si è espresso come segue:

Ciao a tutti, sono uno dei membri della community di manager di Deathloop e, nonostante gli hamburger abbiano un aspetto grandioso, a proposito delle performance, siamo a conoscenza dei problemi che alcuni degli utenti PC stanno riscontrando, come ad esempio fenomeni di stuttering. Stiamo attualmente investigando su questo e lo consideriamo la nostra priorità assoluta. Vi aggiorneremo con informazioni più dettagliate il prima possibile.

Deathloop di Arkane Studios e Bethesda Softworks è attualmente disponibile in quanto uscito il 14 settembre 2021 su PC e PlayStation 5, la quale avrà l’esclusività del titolo almeno per un anno, in base a quanto visto durante lo State of Play dello scorso luglio.