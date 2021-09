Genshin Impact: trapelate nuove informazioni su Yunjin, rumor

La versione 2.1 di Genshin Impact festeggerà il suo compleanno di un anno aggiungendo la pesca e regalandoci Aloy di Horizon Zero Dawn. miHoYo ha rilasciato nuovi contenuti per il gioco ogni sei settimane e questo ha mantenuto il gioco piuttosto fresco. Non solo, ma anche Inazuma si espanderà e ci saranno tre nuovi personaggi che saranno inclusi nel gioco: Sara, Kokomi e la Raiden Shogun. Ultimamente, la società ha represso i leaker per impedire loro di divulgare informazioni sui prossimi aggiornamenti. miHoYo ha citato in giudizio il sito di video cinese Bilibili, al fine di scovare diversi leaker. Tuttavia, prima di partire molti di loro hanno fatto un regalo d’addio ai loro fan.

In un tweet, Sukuna cita alcune informazioni significative su alcuni personaggi inediti. Secondo il leak, c’è un nuovo personaggio Ayato in lavorazione. Ayato è il fratello maggiore di Ayaka, ed è il capo del clan Kamisato, e serve anche come commissario Yashiro. Un altro importante leaker, UBatcha, ha condiviso un’immagine sfocata di uno dei personaggi in arrivo nel gioco, Yunjin. Anche i rendering di Yunjin sono stati condivisi in precedenza, ma questa nuova immagine che riaffiora potrebbe suggerire il fatto che ci stiamo avvicinando al fatto che lei la veda nel gioco. La cosa interessante è il fatto che la sua Vision è cambiata. I rendering precedenti avevano mostrato che Yunjin possiede una Vision Geo, ma ora sembra Anemo. Mentre alcuni fan sono delusi da questo fatto, va notato che è tutto ancora nelle fasi pre-lancio. Tutto può cambiare al momento del rilascio, e c’è la possibilità che Yunjin non venga nemmeno aggiunta alla prossima versione del gioco.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.