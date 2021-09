The King of Fighters XV: trailer su Kukri

Altro combattente annunciato per The King of Fighters XV, titolo picchiaduro di SNK Corporation in uscita a febbraio dell’anno prossimo. Dopo averci mostrato un’ampia rosa di personaggi giocabili, tra cui King of Dinosaurs, Athena o, ancora, Antonov, SNK ha presentato al grande pubblico appassionato della saga dal 1994, un nuovo lottatore.

Questo lottatore, rivelato oggi tramite un nuovissimo trailer, è Kukri, un misterioso figuro già introdotto in The King of Fighters XIV e di cui non si conosce la vera identità. Questo personaggi dall’aspetto ignoto, in quanto indossa un cappuccio che gli oscura la faccia, utilizza l’elemento della sabbia per sottomettere gli avversari e sconfiggerli.

Oltre a questo incredibile potere, Kukri è anche in grado di utilizzare il teletrasporto per sorprendere le controparti. Lo stile di Kukri, all’interno del trailer che troverete in calce alla notizia, viene definito come “il pugno di sabbia calda dell’assassino“. Nonostante dia l’idea di sembrare un combattente dall’aria arrogante, la sua vera natura è sconosciuta a chiunque.

The King of Fighters XV è attualmente in sviluppo da SNK Corporation ed è programmato per uscire il 17 febbraio 2022 su Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. Il titolo, già alla sua uscita, includerà un portafoglio di 39 personaggi giocabili, una cifra davvero impressionante!